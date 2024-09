Airplane Chefs annuncia una gustosa collaborazione con Pringles

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nordcurrent, il famoso sviluppatore di giochi globali dietro successi come Cooking Fever, hato una nuovacon l’iconico marchio di snackdedicata al gioco. A partire da questa settimana,fa il suo debutto ad alta quota nel simulatore di assistenti di volo preferito dai fan.è un gioco frenetico in cui i giocatori sono chiamati a vestire i panni degli assistenti di volo, servendo passeggeri, preparando pasti e gestendo il caos a bordo. Con oltre 5 milioni di utenti attivi mensili e una base di fan in continua crescita, il gioco sta mostrando una grande crescita tra i simulatori.