Agatha All Along | Jac Schaeffer spiega l’Easter Egg che rivela un importante cambiamento a Westview

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 23 settembre 2024)All: JacEgg cheunCome WandaVision,All(la nostra recensione) è una serie che promette di far parlare i fan ogni settimana. Due episodi sono stati trasmessi su Disney+ mercoledì scorso e, se avete tenuto gli occhi aperti, è probabile che abbiate notato un interessante dettaglio dinella seconda puntata. Il cartello di benvenuto della cittàche la popolazione attuale diè di 2.251 abitanti, un numero decisamente in calo rispetto ai 3.892 che vivevano lì tre anni fa durante gli eventi di WandaVision. Allora, cosa è successo a tutti? Non biasimeremmo gli abitanti della città per essere fuggiti dopo essere stati intrappolati nell’Esagono della Scarlet Witch, un’esperienza che sappiamo essere stata simile a una tortura per loro.