Traffico Roma del 22-09-2024 ore 16 | 30

(Di domenica 22 settembre 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto si circola senza particolari disagi lungo la rete viaria della capitale nei pressi di Valle Santa in via Boccea altezza via Quarto di Galeria istituito un senso alternato a seguito di un incidente con possibili rallentamenti proseguono i lavori sulla tangenziale est dove fino al 4 ottobre sulla sopraelevata in direzione San Giovanni è chiusa la rampa che conduce a via Prenestina pomeriggio alle ore 18 all’Olimpico si giocaUdinese partita valida per la quinta giornata del campionato di calcio di Serie A inevitabili le ripercussioni oltre che nell’area del Foro Italico al Flaminio e della Vittoria soprattutto sul Lungotevere e sulla tangenziale per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.