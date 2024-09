Titani in cerca di gloria E per lo United c’è il Tau

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) San Marino ancora a caccia della prima vittoria,Riccione in viaggio per ritrovarla la vittoria. Non sarà troppo lungo il viaggio deioggi, nel Bolognese, sul campo del Corticella. Gara sulla carta non impossibile per i biancazzurri della Repubblica che sin qui hanno messo insieme un punticino, ma gli emiliani hanno fatto peggio, ancora a quota zero. Match, sempre sulla carta, più complicato per loche in Toscana se la vedrà con un Tau ancora a punteggio pieno, in vetta alla classifica, in compagnia del Cittadella Vis Modena. I biancazzurri della Perla Verde vogliono dimenticare l’ultimo ko casalingo contro il Forlì e l’occasione questo pomeriggio per la squadra di mister Beoni è più che allettante.