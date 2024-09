Sorella stalkerizzata | | Servirà uno specialista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Di stalking è accusato un uomo residente lungo la vallata del Tronto e che questo reato lo avrebbe commesso nei confronti dellache, non potendone più, lo ha denunciato e, assistita dall’avvocato Alessandro Angelozzi, si è costituita parte civile. Continue sarebbero state le minacce e le molestie dell’uomo nei confronti della, per altro affetta da importanti problemi di salute. Secondo quanto da lei denunciato, sarebbe stata seguita, minacciata e vessata con messaggi gravemente minatori. "Io vi ammazzo tutti, anzi no, non vi ammazzo: perché dovete soffrire, a letto a vita dovete stare. A te ci vuole unodel Rizzoli per rimetterti a posto le ossa, una per una". L’uomo più volte si sarebbe appostato nei pressi del luogo di lavoro della donna o davanti alla sua abitazione.