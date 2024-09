Sinner da Gucci? Robe non umane | l' abbraccio che fa il giro del mondo tsunami coreano | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Quando una mania incontra un'altra, sono fuochi d'artificio. Complimenti a, che per la sfilata alla Milano Fashion Week è riuscito a mettere insieme, tra le altre celebrities, Jannike Jin, membro del gruppo di K-pop Bts. Il tennista altoatesino e il cantante sudhanno posato insieme davanti ai fotografi, abbracciati e sorridenti, e gli scatti sono diventati immediatamente virali su X e gli altri social mandando in delirio le rispettive fanbase. Molti si chiederanno: ma chi diavolo è questo Jin? Non è facile spiegare a chi non è al passo con i tempi della musica contemporanea l'impatto e i numeri dei Bts, di fatto i numeri aldel genere numero 1 alper le nuovissime generazioni, il K-pop appunto.