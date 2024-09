Sarkozy | Mbappé al Real Madrid? Non capisco il modo in cui è andato via

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Nicolas, ex Presidente della Repubblica francese, ha rilasciato un’intervista a Le Parisien, toccando vari temi come l’addio di Kyliandal Psg: “Era sicuramente giunto il momento di ricordare che il gioco collettivo ha la precedenza sulle qualità di un giocatore. Questa è la filosofia dell’attuale allenatore. Posso capire che volesse andare via e che sognasse il, mentre ho più difficoltà a comprendere illa maniera in cui è partito. Ma è una sua scelta“. Infine, un pensiero sulla nuova Champions League: “Non piace l’idea di un campionato chiuso dove alcuni club non potrebbero entrare. Anche lo sport ha bisogno di miracoli come la presenza del Brest in Champions“.: “al? Nonilin cui èvia” SportFace.