Pistoiese fuori la grinta Giacomarro cambia tutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Personalità. È questo ciò che chiede e che vuole vedere dalla sua squadra mister Domenico. La partita contro il Progresso (ore 15 a Castel Maggiore) è una di quelle da prendere con le molle perché i padroni di casa sono ancora fermi al palo, giocano di fronte ai propri tifosi ed hanno bisogno di muovere la classifica. La, di contro, non può lasciare punti per strada e deve assolutamente dare un segnale forte al campionato da squadra che ha come obiettivo la vittoria finale. "Dovremo essere bravi a sfruttare i loro errori – dice– che ci saranno dal momento che come noi non vengono da un buon momento e questo è un aspetto che toglie serenità. Il Progresso è una squadra giovane che sicuramente ci metterà in difficoltà e dovremo affrontarla mettendo sul campo l’esperienza, la determinazione e la voglia che non devono mai essere lasciate a casa.