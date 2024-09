Olimpiadi Scacchi 2024 | India è festa doppia con Open e donne L’Italia chiude perdendo da Norvegia senza Carlsen e Bulgaria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Si sono concluse quest’oggi lestiche in quel di Budapest. La capitale ungherese celebra il doppio trionfo dell’, che nella sezione, tanto per ribadire la propria superiorità, travolge per 3,5-0,5 la sorprendente Slovenia. Al secondo posto ci vanno gli USA, che hanno quattro punti di ritardo daglini (21 contro 17), ma nel gruppo proprio a quota 17 vanno a precedere l’Uzbekistan, comunque ben più che meritato terzo. Giù dal podio Cina, Serbia e Armenia. Per quanto riguarda le, è un altro 3,5-0,5no, questa volta sull’Azerbaigian, a dare il via a una vera e propria, perché in questo caso c’è la vetta solitaria, conquistata a quota 19 in virtù del 2-2 del Kazakistan contro gli USA, capaci così di piazzarsi al terzo posto davanti a Spagna, Armenia e Georgia.