MotoGpa Misano trionfa Enea Bastianini

(Di domenica 22 settembre 2024) 13.49nel Gp della Emilia Romagna superando proprio all' ultimo giro lo spagnolo Martin. Finisce out invece Bagnaia.Sul podio anche Marc Marquez e Marco Bezzecchi, tutti su Ducati. Ora Jorge Martin è +24 su Pecco. Al via Bagnaia, partito in pole, tiene sull'attacco di Martin.Cade subito Binder.Al 4° giro Martin supera Pecco che deve arrendersi anche a.Esce Acosta. Quarto diventa così Marquez davanti a Bezzecchi. Bagnaia va a caccia dell'impresa, s'avvicina ma forza troppo e finisce fuori al 21° giro.