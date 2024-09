Mondo dello sport sconvolto doloroso addio a 36 anni | l’annuncio

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 22 settembre 2024) Dopo 14di onorata carriera, l’amatissimo 36enne è uscito di scena in maniera inaspettata: undolorosissimo. 14. Tanto è durato il suo viaggio nel meraviglioso. Unche gli ha dato tanto ma dal quale ha deciso, adesso, di allontanarsi. Una notizia che ha scosso il pubblico, non fosse altro perché l’atleta che ha deciso di uscire di scena è sempre stato molto apprezzato, tanto nel Nuovo quanto nel Vecchio Continente. Ildella pallacanestro perde uno dei suoi pezzi da 90 (LaPresse) – Ilveggente.itIndipendentemente da questo, Tyler Cain ha deciso di dire basta. A 36ha annunciato la sua volontà di ritirarsi dalla pallacanestro giocata e niente e nessuno, così sembra, riuscirà a fargli cambiare idea. Il che non significa che non abbia amato ogni singolo istante della splendida carriera che si lascia alle spalle, anzi.