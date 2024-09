LIVE – F1 GP Singapore 2024 | la gara in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Latestuale delladel Gran Premio di. La F1 si prepara a vivere la diciottesimadel calendario, in scena tra le strade singaporiane. Il circuito cittadino ospita lain notturna dal 2008, rendendo così speciale l’atmosfera dell’intero weekend. Si tratta di una corsa lunga 62 tornate e che richiede un importante sforzo fisico da parte dei piloti. Le caratteristiche impegnative del layout e le alte temperature portano i protagonisti a perdere fino a sette chili del proprio peso, necessitando dunque una meticolosa preparazione nelle settimane precedenti l’evento. Il via dellaè in programma per le 14:00 italiane di domenica 22 settembre. Sportface.it è pronto ad aggiornarvi in tempo reale su tutta l’azione in pista.