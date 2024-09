La questione tempi Opere urgenti E’ l’ora di uscire dall’impasse

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Firenze, 22 settembre 2024 – Un passo avanti per il futuro della FiPiLi oppure la terza corsia o la corsia d’emergenza resteranno ancora, e chissà per quanto tempo, una chimera? La proposta-compromesso avanzata venerdì dal presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e accolta, con qualche distinguo, dal governatore Eugenio Giani, permetterà davvero di smuovere la legge di istituzione di Toscana Strade che si è impantanata in commissione consiliare? Certo, l’arteria sempre intasata, teatro di innumerevoli incidenti e di altrettante innumerevoli ore perdute in code, avrebbe davvero necessità di un passo avanti anche se non sarà quello che servirebbe, ovvero un completo ammodernamento che garantisca anche quella sicurezza che oggi non c’è. Ma servono soldi, che non ci sono, e senza far pagare il pedaggio ai Tir com’è nell’ipotesi, queste risorse non si troveranno.