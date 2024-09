Inizia il processo per l’omicidio di Giulia Cecchettin | Turetta rischia l’ergastolo Tutte le tappe del femminicidio e le accuse all’ex fidanzato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Il destino dei tanti femminicidi che insanguinano l’Italia è amaro. Dopo l’indignazione dei primi giorni cala il silenzio, una specie di oblio collettivo. Rimane il nome di una vittima e dell’assassino, qualche ricordo delle circostanze che hanno portato generalmente un uomo ad alzare la mano su una donna. Al momento del, qualche anno dopo, un nuovo brivido per la condanna, che finisce ineluttabilmente nelle statistiche. Il caso di, che entra lunedì – prima udienza alle 9.30 – nell’aula della corte d’assise di Venezia, sembra essere diverso. Per merito del padre e della sorella che da subito hanno voluto tenere alta la soglia dell’attenzione, per non far dimenticare. Papà Gino, in particolare, è diventato un testimonial: ha scritto un libro, ha partecipato a dibattiti e incontri pubblici.