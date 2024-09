Incidente nel Catanese muore 15enne gravi altri tre ragazzi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Un ragazzo di 15 anni è morto etre sono rimasti gravemente feriti in unstradale avvenuto all'alba di stamane nelsulla Ss 288, tra il bivio di Iannarello e il territorio del Comune di Ramacca. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Paternò che ha prestato soccorso ai quattro, rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo della loro auto, uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento. Uno dei, un quindicenne, è morto sul colpo mentre glitre sono stati trasportati d'urgenza, con le ambulanze del 118, negli ospedali Cannizzaro, San Marco e Garibaldi di Catania. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri dei comandi di Palagonia e Ramacca per gli accertamenti di rito e per accertare le cause dell'