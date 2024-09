Il gagliardetto del Catania | l’elefante rosso azzurro

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di domenica 22 settembre 2024) IldelUna vera icona persimbolo indiscusso ed emblema sui gagliardetti pressoché eterno. Nelle versioni degli anni Sessanta i catanesi utilizzavano un bell’esemplare che riportava sui lati l’indicazione della stagione sportiva. Erano in uso anche esemplari privi di questo ricamo e sempre di formato triangolare. Negli anni Cinquanta i gagliardetti erano rettangolari privi o arricchiti dei dettagli riguardanti un evento specifico come nel caso deldel 1954 che celebrava la prima promozione in serie A degli etnei. L'articolo Ildelproviene da Gli Eroi del Calcio.