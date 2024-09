Gino Paoli 90 anni di musica senza fine

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di domenica 22 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Se il proiettile, in quel lontano 11 luglio 1963, avesse avuto una traiettoria leggermente diversa, oggi non saremmo qui a festeggiare i 90di. Il destino, o chi per lui, ha invece deciso che il cantautore dovesse continuare a vivere e il 23 settembresoffierà su 90 candeline. Nato a Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia, nel 1934, è considerato in realtà genovese perchè nel capoluogo ligure è arrivato a pochi mesi con la famiglia. Il giovanenon ama studiare ma ama lae, per questo, inizia a frequentare amici che condividono la sua passione: Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Fabrizio De Andrè, Umberto Bindi è il primo nucleo della cosiddetta “scuola genovese”. Nel 1959realizza i suoi primi 45 giri che, però, non ottengono alcun successo così come accade in un primo momento per il brano “La gatta”.