Enzo Guarnera | La mafia è morte i giovani sono la Resurrezione la nostra Arma segreta

(Di domenica 22 settembre 2024) Pubblichiamo una lunga riflessione dell’avvocato, sulla trasformazione ‘epocale’ della, sulla Sicilia e sulla speranza didellaIsola, affidata aiche,definisce, ‘la’ “Nella terra che Goethe definì “la chiave di tutto”, si è compiuta una metamorfosi insidiosa.Laha subito da tempo una trasformazione epocale abbandonando le sembianze agresti del padrino per indossare quella del tecnocrate.Così la mala burocrazia, come un’idra dalle mille teste, inghiotte ogni vestigio di etica legale, lasciando dietro di sé un paesaggio morale devastato, dove, con sottile arte dissimulatoria, la linea tra lecito e illecito diventa evanescente come un miraggio nel deserto.