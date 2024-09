Ciclismo Antonio Tiberi trionfa nel Giro di Lussemburgo Ultima tappa a Gaudu

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Festa italiana aldel2024.per la prima volta in carriera in una corsa a tappe, riuscendo ad imporsi nella classifica generale grazie al quarto posto ottenuto nell’frazione da Mersch a, staccando l’ex leader Mathieu Van der Poel. Una frazione vinta dal francese David(Groupama – FDJ), al secondo successo stagionale, che non vinceva unaaddirittura daldel Delfinato del 2022. Un risultato eccezionale quello di, che era stato molto sfortunato alla Vuelta, ritirandosi nella nonaa causa di un colpo di calore che lo ha portato ad uno stordimento. Sicuramente questa vittoria può dare ancora più fiducia al corridore della Bahrain-Victorious in vista del Mondiale, dove probabilmente sarà il capitano dell’Italia.