Caso centro commerciale Arriva l’altolà della Cna | Progetto anacronistico si punti sulle botteghe

(Di domenica 22 settembre 2024) "Occorre valorizzare lestoriche, non costruire nuovi centri commerciali. Leartigiane non solo preservano la nostra tradizione, ma contribuiscono anche a mantenere vivi i centri urbani e a promuovere un turismo di qualità". A lanciare l’appello è Cna Macerata, con il presidente Maurizio Tritarelli (nella foto). In settimana, durante l’audizione alla commissione attività produttiveCamera, i rappresentanti di Cna e di altre associazioni di categoria hanno espresso un giudizio positivo sullo schema di decreto legislativo che mira a valorizzazione lestoriche e di qualità.