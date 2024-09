Ucraina Usa e Regno Unito diranno sì a missili contro Russia | lo scenario

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 21 settembre 2024) (Adnkronos) – Stati Uniti esì all': Kiev potrà usare ia lungo raggio, forniti dai paesi occidentali, per colpire obiettivi militari in. Il semaforo verde scatterà nelle prossime settimane, secondo lodelineato dal Times, ma la decisione verrà resa nota solo dopo le prime azioni andate a segno. L', L'articolo, “Usa esì a”: loproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.