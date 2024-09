Triathlon Alice Betto conquista la medaglia di bronzo agli Europei di Vichy!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Arriva unaper l’Italia a, in Francia, sede degli2024 di: arla è(Polizia di Stato – Fiamme Oro), che torna sul terzo gradino del podio continentale a distanza di sette anni dalto a Kitzbühel nel 2017. Nella gara femminile il titolo continentale va alla britannica Vicky Holland, vittoriosa in 1:52:36 davanti alla padrona di casa transalpina Leonie Periault, la quale chiude alla piazza d’onore in 1:52:45, a 9?, mentre sale sul gradino più basso del podio l’azzurra(Polizia di Stato – Fiamme Oro), terza in 1:53:07, a 31?. L’altra italiana in gara, Verena Steinhauser (Polizia di Stato – Fiamme Oro), si classifica tredicesima in 1:55:22, a 2’46”.