Pattinaggio artistico a rotelle | i Deja Vu conquistano il bronzo nei Piccoli Gruppi ai Mondiali 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Arrivano ancora tante, tantissime medaglie per l’Italia ai Campionatidi, lunghissima rassegna in scena alla Fiera di Rimini ed arrivata all’ultima fase, quella dei dedicata aiShow e Precision. Nella penultima giornata di competizioni i nostri ragazzi hanno portato a casa la bellezza di quattro metalli, ben figurando in ogni prova. Nel segmento inaugurale, il Precision Junior, ad aver la meglio è stato il team argentino Shiric che, con il programma “A Vasco”, si è imposto in entrambi i punteggi raccogliendo 61.21 (35.07, 27.14) grazie anche al livello 4 arrivato in sei elementi su sette. Argento poi per il Precision Skate Bologna (“FridaEs mi nombre”), gruppo che si è fermato a 58.50 (43.23, 25.27) anche in questo caso realizzando degli elementi di alto profilo, dove è arrivata l’assegnazione del massimo livello su sei caselle.