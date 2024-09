Online il videoclip di ALLORA CIAO di MARCO MASINI

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 21 settembre 2024) Dal 19 settembre 2024 èilufficiale di “” di, il brano che anticipa l’album “10 AMORI”, in uscita il 4 ottobre in vinile e cd. Scopri il nuovo video didel singolo “dal 19 settembre 2024, il video ufficiale di “” (https://youtu.be/VJrs1ezJPD0), il brano diin rotazione radiofonica e disponibile in digitale (https://.lnk.to/PR). Il singolo “” anticipa il nuovo progetto discografico “10 AMORI” (Momy Records, Concerto / BMG), in uscita solo in vinile e in cd il 4 ottobre e prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini (pre-order vinile e cd: https://.lnk.to/10AmoriPR).