Non ne sono ossessionato | Jannik Sinner lascia tutti di stucco alla settimana della moda

(Di sabato 21 settembre 2024) Il brand Gucci, del quale è testimonial, lo definisce "casual grandeur". Si parla dello stile di, in primissima fila ieri, venerdì 20 settembre,sfilatagriffe a Milano, in occasioneMilano Fashion Week. Ma si diceva, la "casual grandeur", una sostanziale dicotomia, ma soltanto in apparenza. Si pensi che l'etichetta di stile è quella che descriveva anche Jackie Kennedy e il primo ministro inglese Harold Macmilan, un'etichetta di stile che Sabato De Sarno, direttore creativo di Gucci, ritiene essere perfetta proprio per. Non solo il tennista altoatesino numero 1 al mondo, però: insieme a lui, anche Jessica Chastain, Dakota Johnson e Jin, cantante coreanoband BTS. Dunque, dalle parole ai fatti: la "casual grandeur" disi è declinata con il completo Gucci sfoggiato a Milano, dove si presentava la collezione primavera-estate 2025.