Materie prime sempre più preziose Le insidie dell’effetto farfalla

(Di sabato 21 settembre 2024) Lo chiamano ‘effetto’. È la teoria che vuole che ‘un battito d’ali dia Pechino può provocare un uragano a New York’. Un’esagerazione? Piuttosto un paradosso, ma non privo di verità: il mondo,più interconnesso, impone di fare i conti anche con quello, e con quello fa i conti il settore ceramico.più dipendente, suo malgrado, dal contesto geopolitico. Non solo dal punto di vista delle vendite – tra mercati fattisi incontendibili, altri che scontano incertezze economiche che condizionano la propensione al consumo – ma anche e soprattutto da quello degli approvvigionamenti dioggi indispensabili. Le superfici ceramiche di casa nostra chiedonoall’altezza – che in Italia non ci sono – e qui sta il nodo.