LIVE Musetti-O’Connell 6-7 5-4 ATP Chengdu 2024 in DIRETTA | c’è da chiudere il 2 set con il servizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 ACE (6°)! 30-15 Bene con il dritto stretto l’azzurro. Meno due! 15-15 Errore di dritto di, uno dei tanti oggi. 15-0slice a segno. 5-4 Non risponde. Ha adesso la chance 40-15 Serve&volley a segno. 30-15 Prima vincente. 15-15 Beh, di controbalzo il dritto sulla riga die la demi-volèe clamorosa a seguito di uno dei passanti di rovescio lungolinea dida. 0-15 Scappa il rovescio lungoriga a. 5-3 Non risponde in back l’aussie! Bene! 40-30 Forza il dritto, è lungo! 30-30 Prima vincente. 15-30 Magia di. Vince un punto di fino contro l’azzurro, un’impresa! 15-15 Poco brillante ancora sul dritto in avvicinamento. 15-0e dritto. 4-3 Tiene la battuta l’australiano e torna a meno uno. 40-15e inside out