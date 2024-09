Lecco ancora imbattuto | Siamo sulla strada giusta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Contro la Triestina per riprendere il feeling con la vittoria e con tutto l’ambiente. Sesto in classifica, con 6 punti frutto di una vittoria e tre pareggi, ildi mister Baldini, una delle squadreimbattute dopo le prime 4 di campionato, scende in campo oggi pomeriggio alle 18.30, per affrontare la Triestina di Santoni, una delle squadrecarta più forti del girone A, in crisi nerissima e reduce da tre sconfitte consecutive, l’ultima 5-1 interno contro l’Atalanta U23, dopo il successo, l’unico, maturato alla prima contro l’Arzignano. Obiettivo dei lecchesi la vittoria, ma non sarà facile. "C’è voglia di tornare a vincere per la gente ma anche per la squadra – ha detto ieri Baldini in conferenza stampa – Ho chiesto ai ragazzi di cercare la vittoria, questa settimana abbiamo lavorato dall’attacco alla porta e ho chiesto anche alle mezzali maggiore cattiveria.