Lecce-Parma pari clamoroso! Due gol e sorpresa oltre il 90?

(Di sabato 21 settembre 2024) Ilsi fa riprendere dopo il 90? e si deve accontentare di un pareggio contro ilcon il risultato di 2-2. Clamorosa rimonta al termine della gara. RIMONTA – Ilviene beffato contro ile pareggia con il risultato di 2-2. Luca Gotti porta la sua squadra a 5 punti in classifica, ma è arrivato vicinissimo alla seconda vittoria in campionato dopo quella con il Cagliari. Nel primo tempo ad aprire le marcature è il talento di 19 anni Patrick Dorgu su assist di Ylber Ramadani. Nella ripresa succede di tutto: prima l’espulsione di Frederic Guilbert al 47?, dopo dieci minuti la seconda espulsione della partita. Matteo Cancellieri, entrato a gara in corso, da ultimo uomo ha falciato Nikola Krstovic e subito la punizione massima dell’arbitro. Su calcio di punizione proprio Krstovic trova la fortuna della deviazione di Woyo Coulibaly e il conseguente gol del momentaneo 2-0.