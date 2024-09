Lecce-Parma 2-2 Pecchia | Pareggio che vale come una vittoria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) “La squadra ha giocato una buona partita sin dalle prime fasi, ma abbiamo peccato di precisione nell’ultimo passaggio. Questo risultatounaed è un grande premio per i ragazzi. Non abbiamo mai perso la nostra identità e la squadra non ha mai smesso di giocare. Non ho visto un blocco mentale nei miei ragazzi dopo le ultime partite. Oggi abbiamo giocato tutta la partita, pur andando in svantaggio: contro l’Udinese, invece, nella ripresa siamo andati sotto ritmo. La nostra identità non deve mai cambiare: considerando anche l’età dei miei giocatori, io dico sempre loro di giocare con leggerezza”. Lo ha detto l’allenatore del, Fabio, dopo l’insperatoottenuto in rimonta a: “Suzuki ha fatto un grande intervento: è unmerito del lavoro di tutti i giocatori, anche suo.