Laver Cup 2024 Fritz batte ancora Zverev Il Team World vince anche il doppio e va 8-4

(Di sabato 21 settembre 2024) Taylorrovina l’esordio in singolare di Alexanderdavanti al suo pubblico inCup e porta due punti fondamentali per il. Nel primo incontro della sessione serale, il recente finalista degli US Open conferma proprio quanto fatto vedere a New York, imponendosi con il punteggio di 6-4 7-5. Un match deciso da un solo break nel corso del primo set, mentre nella seconda frazioneè stato bravo a recuperare uno svantaggio di 4-2 al tennista tedesco, riuscendo poi a chiuere al primo match point in risposta nel dodicesimo game. PROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICA MONTEPREMI REGOLAMENTOWord che si porta sempre più vicino al terzo trionfo consecutivo nella competizione sull’8-4 dopo la seconda giornata.