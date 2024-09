L’abbraccio che salva | la chiave per uscire indenni da una crisi di coppia quando ancora l’amore c’è!

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 21 settembre 2024)si decide di sposarsi, si costruisce un progetto di vita insieme, proprio come si erige un edificio. Si parte con delle fondamenta solide, fatte di amore e passione, e il desiderio di creare una famiglia. Così, mattone dopo mattone, si arriva a realizzare qualcosa di grande: una casa, un rifugio sicuro dove far crescere i figli e costruire ricordi. Ma come ogni costruzione, anche una relazione affronta tempeste, scosse, momenti di cedimento. In quei momenti ditutto sembra vacillare, la tentazione è quella di allontanarsi, di urlare, di chiudersi. Ma è proprio lì che serve più coraggio! Bisogna avvicinarsi, non allontanarsi! Più si urla, più il cuore si distanzia; più ci si abbraccia, più si trova la via per riavvicinarsi. Il segreto è semplice, ma potente: abbracciarsi!ha un potere magico.