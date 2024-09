La Cina ammonisce Putin | No all’uso del nucleare in Ucraina

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 settembre 2024) Dallasarebbero arrivate indicazioni chiare al Presidente russo Vladimir. Se da una parte Pechino conferma il suo appoggio alla Russia, dall’altra anche il governo cinese è preoccupato per una possibile derivadel conflitto fra Mosca e Kiev. Una prospettiva che preoccupa molto Pechino. Per questo, il presidente cinese Xi Jinping ha avvertito, dichiarandosi contrario a un possibile attacco atomico in. A rivelarlo è un articolo del Financial Times, che cita come ue fonti alcuni funzionari cinesi. Secondo quanto riportato, durante una visita di Stato a Mosca lo scorso marzo, Xi avrebbe espresso preoccupazioni riguardo alle decisioni che la Russia potrebbe adottare per arrivare a una soluzione del conflitto, nonostante il tacito supporto che Pechino continua a fornire a Mosca.