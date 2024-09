Juventus-Napoli | solo 1 080 tifosi azzurri all’Allianz Stadium dopo il divieto di trasferta

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 21 settembre 2024) La restrizione dei biglietti scende drasticamente da 2.300 a 1.080ildiper i residenti in Campania. L’attesa per la sfida tra, in programmadi Torino, è alle stelle, ma il clima di entusiasmo è stato offuscato da un’importante restrizione: ildiimposto ainapoletani. Nonostante ciò, un numero significativo di sostenitorisarà presente allo stadio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, inizialmente erano previsti 2.300delnel settore ospiti. Tuttavia, a causa dell’ordinanza emessa dalla prefettura di Torino, il numero è sceso drasticamente a 1.080. Questo gruppo di, residenti al di fuori della provincia di, avrà l’opportunità di assistere all’incontro, mentre oltre 1.200 biglietti sono stati annullati.