Israele colpisce ancora in Libano e a Gaza L’Iran minaccia vendetta | Cancelleremo il regime sionista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 21 settembre 2024)scambi di missili e razzi tra. Poco dopo le 13 ora locale, l’esercito israeliano (Idf) ha annunciato di aver attaccato con l’aviazione oltre 100 obiettivi in. Tra questi, complessi di lancio e «infrastrutture terroristiche». In particolare quelle concentrate lungo il corso del fiume Litani, il più lungo del, vicino alla cittadina meridionale di Khardali. Per ora non sono disponibili ulteriori informazioni su danni ed eventuali vittime del massiccio attacco israeliano. Il fronte del conflitto armato, negli ultimi giorni, si è spostato però verso nord. Soprattutto dopo il doppio attacco – a cercapersone e walkie talkie – che ha colpito al cuore Hezbollah. E con l’uccisione nella giornata di ieri di un comandante in primo piano del gruppo libanese, in un raid su Beirut che avrebbe fatto nel complesso 37 morti.