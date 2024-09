Il Gambettola si rinforza con Simoncelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Sospesi i campionati dilettantistici, Daniele, dovrà attendere per esordire con la maglia del. Domenica scorsa ilha perso a causa di infortuni per almeno un mese Thomas Bonandi e Lucio Peluso, per fare fronte alla doppia assenza che colpisce il reparto d’attacco la società ha deciso di correre ai ripari. Danielearriva adopo aver chiuso la sua esperienza con la maglia della Correggese, in precedenza l’esterno nato a Cattolica ha indossato fra le altre le maglie del Rimini, del Pineto, del Pordenone e della Sammaurese dove ebbe lo stesso Bonandi come compagno.ha sempre coperto il ruolo di esterno d’attacco ma ha dimostrato di poter giocare anche come centrocampista dietro gli attaccanti o come mezzala. Roberto Daltri