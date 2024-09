I lupi di mare della Sdg sono pronti alla ripartenza con rinnovato entusiasmo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) La prima notizia è il ritorno nel campionato di serie B dopo una stagione di stop. La seconda è che la Sdg Spezia Pmano è pronta per la partenza del nuovo campionato, che inizierà a metà ottobre, con radici forti e una grande dose, oltre che con una nuova campagna immagine trascinata dai Seawolves, idi. Una mascotte che promette di ‘invadere’ la città, per far accendere ancora di più la passioneSpezia per l’handball, non soltanto con la prima squadra, ma anche con le giovanili e le nuove leve che sceglieranno questa disciplina. Il sodalizio è guidato dal presidente Cristian Mattioni, dvice Milvia Manfredini e dalle consigliere Francesca e Laura Colonnata, vede quest’ultima responsabile del settore giovanile, affiancata nel settore tecnico dal coachB e responsabile tecnico Alessandro Perotto.