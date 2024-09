GUIDA TV 21 SETTEMBRE 2024 | TU SI QUE VALES CHI PUÒ BATTERCI? CATTIVISSIMO ME

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 21 settembre 2024) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 00:30 Chi Può? Ciao Maschio Gioco Talk Show Rai2 21:20 23:00 F.B.I. + F.B.I. International 90° Minuto del Sabato Serie Tv Talk Show Rai3 21:20 23:05 Sophia! Tg3 Mondo Film Notiziario Rete 4 21:20 00:30 Freedom: Oltre il Confine 1°Tv L’Amore Criminale Doc. Film Canale 5 21:35 00:50 Tu Si Quenew Tg5 Speciale Talent Show Rubrica Italia 1 21:25 23:25Me Mamma Ho Allagato La Casa Film Film La7 20:35 23:20 In Altre Parole Uozzap! Talk Show Video-Frammenti Tv8 21:10 22:35 4 Ristoranti R 4 Ristoranti R Talent Talent Nove 21:40 01:30 Il Mostro di Udine Web of Lies: Quando Internet Uccide Inchieste Doc.