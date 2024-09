Grande Fratello 25 Luca Giglioli smaschera gli autori in diretta | arriva la censura immediata

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 21 settembre 2024)ha fatto delle rivelazioni che hanno costretto la regia del25 arlomente, in quanto avrebbe toccato un argomento piuttosto delicato per la credibilità del reality. Com’è risaputo, il cast è misto anche quest’anno ossia che ci sono sia vip che nip. Dunque se i vip sono stati scelti dagli, i nip si sono dovuti presentare ai casting per provare a partecipare. O forse non è sempre così? Uno dei concorrenti nip,, ha parlato del suo ingresso e ha fatto una clamorosa rivelazione.25:gliNelle ultime ore l’attenzione degli appassionati delsi è focalizzata su, uno dei concorrenti nip più apprezzati in questi pochi giorni di reality. Il ragazzo ha fatto una rivelazione davvero clamorosa, la quale sembrare gli