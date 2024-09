Firenze in 600 alla manifestazione per dire ‘no’ al Comando Nato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024 – Erano in circa 600 per le strade diperno all’insediamento di unin città. I manifestanti, partiti all’incirca alle 17 da piazza Bartali, hanno attraversato pacificamente viale Giannotti con bandiere, cartelli e striscioni contro la guerra, la, il Ddl 1660. Il corteo si è mosso per le strade del quartiere di Gavinana per arrivaresede del centro sociale Cpa in via Villamagna, termine della. "a quel punto sarebbe obiettivo militare", sottolinea Davide Pinelli, rappresentante del Comitato Noné ané altrove, secondo cui "il Pd parla di pace solo in senso elettoralistico" mentre "i missili potrebbero cadere ovunque, sull'ospedale, su una scuola, sul mercato rionale, su una qualsiasi casa.