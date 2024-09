Dramma in città gesto eroico diventa fatale | morto un 26enne

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 21 settembre 2024) Unper un ragazzo di 26 anni. Il giovane ha perso la vita nella notte tra il 20 e il 21 settembre in una rissa Una tragedia nella notte tra il 20 e il 21 settembre scuote ladi Mestre (Venezia). Un giovane di soli 26 anni ha perso la vita mentre stava cercando compiere unche possiamo definire. Un altro ragazzo, entrambi frequentavano il centro sociale Rivolta di Marghera, è rimasto ferito ed ora ricoverato in ospedale, ma non in pericolo di vita. Un giovane è stato accoltellato durante un(Ansa) – cityrumors.itCome riportato da TgCom24, gli inquirenti hanno fermato un uomo di origine straniera. Sarebbe lui l’aggressore dei due giovani. Ora è in corso un’indagine per accertare meglio quanto successo. La ricostruzione I due giovani si trovavano in pieno centro a Mestre quando hanno visto una persona rapinare una donna.