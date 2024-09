Dossier così De Raho prova a bloccare le audizioni di Striano e Laudati

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 21 settembre 2024) La parabola di Federico Cafiero De, l'ex procuratore che comandava sul verminaio dell'Antimafia e che ora cerca di tenere lontani da Palazzo San Macuto i suoi spioni indagati. Come se non fosse già imbarazzante per l'ex capo della Dna sedere da vice presidente nella Commissione parlamentare che, ormai da mesi, indaga sulaggio a via Giulia, ordito dal finanziere Pasqualee dall'ex pm Antonio, indagati in concorso con i giornalisti di Domani per accesso abusivo alle banche dati e rivelazione del segreto. Un team di spioni che, dal 2018 al 2022, si muoveva sotto gli occhi di De. Il quale giura di non essersi mai accorto di quell'attività illegale che si consumava nel tempio della legalità, a differenza del suo successore Giovanni Melillo, che invece quando è arrivato a via Giulia si è messo le mani nei capelli.