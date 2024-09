Vampate di calore in menopausa il nuovo trattamento per limitarle

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tecnicamente si definiscono sintomi vasomotori. Ma più in pratica, sono la realtà quotidiana per molte donne che si trovano nella fase di passaggio, più o meno delicata, tra la vita fertile e la. Stiamo parlando delledi: possono durare da uno a cinque minuti e sono il sintomo più comunemente riportato durante la transizionele. Sono in grado di determinare sensazioni improvvise e intense dial viso, al collo e al torace, e possono essere accompagnati da sudorazione, arrossamento della pelle, brividi e battito cardiaco accelerato. Anche le sudorazioni notturne, in pratica, sonodiche si verificano durante il sonno. Questi disturbi si possono accompagnare anche ad altri sintomi come mal di testa, secchezza vaginale, dolore alle articolazioni, aumento di peso, diradamento dei capelli e pelle secca.