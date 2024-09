Tutto pronto per Ironman Al via 6mila atleti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) "La Romagna sa fare squadra". È questa la frase che ha risuonato ieri durante la conferenza stampa di presentazione di, in programma domani e domenica a Cervia. 6000da 82 nazioni e 600 volontari sono solo alcuni dei numeri che ruotano attorno alla manifestazione che - almeno fino al 2028 - continuerà a portare migliaia di presenze in città. Gli occhi del mondo saranno puntati su Cervia e la Romagna che, in queste difficili ore in cui l’acqua è di nuovo entrata con forza in alcune città dell’entroterra, sarà la testimonianza della forza che, anche nelle difficoltà, è capace di tirare fuori. È questo lo spirito con cui ieri è stata presentata l’edizione 2024 dell’evento sportivo che registra, nella tappa di Cervia, il più alto numero di partecipanti. Il maltempo ha fatto annullare Night Run, Ironkids e Parata delle Nazioni ma già si guarda avanti.