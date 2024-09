Tragica luna di miele alle Hawaii | coppia annega mentre fa snorkeling

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ilya e Sophia Tsaruk, una giovanedi Snohomish, Washington, avevano deciso di trascorrere ladi. Lei, incinta del secondo figlio, e lui, felice di iniziare una nuova vita insieme, avevano lasciato a casa il loro bambino di 18 mesi con gli zii. La destinazione scelta: l’isola di Maui, tra paesaggi mozzafiato e mari cristallini. Ma quella che doveva essere una vacanza da sogno si è trasformata in tragedia.Leggi anche: Atterraggio d’emergenza a Copenaghen. L’inaspettata sorpresa nel pasto in volo: “Era un topo” La ricostruzione dei fatti Sabato 14 settembre, durante una giornata dinella riserva naturale di Ahihi-Kinau, è arrivata l’rta: due persone erano in difficoltà in acqua. I soccorritori, con moto d’acqua, si sono precipitati sul posto. Hanno trovato prima il corpo di Sophia, a circa 150 metri dalla riva.