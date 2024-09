Taylor Mega lancia una frecciatona a Chiara Ferragni dopo il suo intervento social di ieri? Ecco cosa ha scritto

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 20 settembre 2024) Anchesono coinvolte, in diverso modo, nel dissing tra Fedez e Tony Effe che da giorni sta catalizzando l’attenzione degli utenti dei. Tutto è partito da Tony che, sulle note di Red Bull 64 Bars: Tony Effe prod. LAX & FT Kings ha accusato Niky Savage di essere una sua copia (“Sei una brutta imitazione, brutta copia sei un’offesa“). Ed ha avuto da ridire anche su Fedez (“La tua bevanda sa di piscio, l’ho bevuta e mi fa schifo“). Inoltre, ha menzionato la sua ex moglie (“Ladice che mi adora“). In risposta, Niky ha pubblicato Bufu Freestyle. Tra le varie strofe contro Tony, anche il riferimento alla sua ex(“Giuro Roberryc (la fidanzata di Savage, ndr) non se lo spiega come faceva“). Nonché a Giulia De Lellis, con la quale il rapper si sta frequentando (“Sono seduto sopra una giulietta. Scrivo le rime con le dita a fuoco.