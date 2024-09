Strade franate e allagamenti La stima della Città Metropolitana | Superati i dieci milioni di danni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) "Abbiamoto 10di euro dinel territorio metropolitano". Lo ha detto il sindaco Matteo Lepore, facendo il punto sulla situazione maltempo, ieri pomeriggio nella sede. "La scorsa notte abbiamo speso 100mila euro per le prime urgenze – apre Lepore –, poi stanzieremo altri duedi fondi metropolitani per avviare cantieri che saranno operativi da stamattina, con l’obiettivo di riparare leprovinciali e fare manutenzione". La prossima settimana, invece, "metteremo a disposizione altri cinquedi euro per interventi già richiesti alla struttura commissariale, ma non ancora riconosciuti, poiché le frane del maggio 2023 si sono riattivate. Anticiperanno i bolognesi, ma questi soldi dovranno rimborsarceli", sottolinea Lepore.