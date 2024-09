Shiva ancora in testa alla Hit Parade 3 o Fabri Fibra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024)mantiene stretta la vetta della classifiche Fimi/Gfk Italia degli album più venduti della settimana con Milano Angels, quarto album in studio del rapper di Corsicofine di un anno tormentato. Risale in seconda posizione dopo 3 mesi di primati Anna con Vera Baddie. Sul terzo gradino del podio tra gli album e intra i vinili l'edizione del ventennale dell'iconico e corrosivo Mr. Simpatia di. Stabili al quarto posto Geolier con Dio lo sa e al quinto, con il suo secondo album Icon, il rapper Tony Effe, re del tormentone estivo Sesso e Samba con Gaia. Scivola sesto Luke And Strange di David Gilmour, uno degli album più attesi dell'anno, uscito il 6 settembre, giorno del 81/o compleanno di Roger Waters. Stabile al settimo posto Tedua con l'ultimo capitolo della sua Divina commedia uscito 68 settimane fa.