Serie A presa di posizione netta del presidente | l’annuncio è senza precedenti

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 20 settembre 2024) La quinta giornata diA ha già visto concludersi i primi due incontri. Al termine di uno dei due scontri, ilè salito in cattedra con unaben precisa: ecco cosa succede. LaA riapre i suoi giochi dopo gli impegni di Champions League che hanno avuto ben cinque protagoniste italiane. Tanti gli scontri importanti, fra Derby della Madonnina, necessità di conferme e vittorie necessarie per risalire in classifica. Così la quinta giornata ha già visto concludere due dei suoi atti. E al fischio finale di un match andato in onda quest’oggi, si è esposto il, che ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno lasciato tutti attoniti. ScossoneA: le parole delAlle ore 18:30, all’Unipol Domus, Cagliari ed Empoli si sono scontrate per riprendere i giochi di questo campionato, già entrato nel vivo.