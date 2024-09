Oroscopo Paolo Fox weekend 21 e 22 settembre 2024 | Sole in Bilancia Luna in Gemelli

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di venerdì 20 settembre 2024)Fox è pronto a rivelare l'del fine settimana 21 e 22, concentrandosi su amore e salute. Sabato lasarà in Toro mentre domenica l'astro slitterà nella casa del. Saranno 48 ore contraddittorie per alcuni segni zodiacali. Il Cancro ritrova l'entusiasmo, laavrà ilnel suo cielo da domenica, e il Pesci sarà spensierato.Fox 21-22: Ariete, Toro,Ariete – Amore:promettente per parlare di amore. In caso di relazione controversa, sarai pronto a vuotare il sacco. Domenica irritabile. Lavoro: il buon aspetto di Giove ti supporterà in queste 48 ore, ma potresti dover fare i conti con una polemica. Occhio alla situazione economica. Toro - Amore: sabato valido per aprire il proprio cuore. Domenica piena di ottimismo e di forze, anche tra coloro che si sono separati.